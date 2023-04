Juventus, restituiti i 15 punti di penalizzazione: ecco la nuova classifica, chi trema (Di giovedì 20 aprile 2023) È arrivato il verdetto del Collegio di Garanzia dello sport sulla Juventus per il caso plusvalenze. Accolto il ricorso bianconero, si torna alla Corte d'Appello Federale per un nuovo processo e nel frattempo vengono tolti i 15 punti di penalizzazione. Questo vuol dire che, formalmente, da stasera la Juventus è di nuovo terza a quota 59 punti. Ma potrebbe presto riperdere i 15, perderne meno oppure non perderli affatto. Dovrà deciderlo la Corte. Per il momento i bianconeri si vanno a posizionare al terzo posto in classifica tra Lazio seconda e Roma quarta. Con questa classifica al momento sia Milan che Inter sono fuori dalla zona Champions. Allegri da tempo basava i suoi calcoli sulla classifica sui punti reali sul campo e adesso si ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) È arrivato il verdetto del Collegio di Garanzia dello sport sullaper il caso plusvalenze. Accolto il ricorso bianconero, si torna alla Corte d'Appello Federale per un nuovo processo e nel frattempo vengono tolti i 15di. Questo vuol dire che, formalmente, da stasera laè di nuovo terza a quota 59. Ma potrebbe presto riperdere i 15, perderne meno oppure non perderli affatto. Dovrà deciderlo la Corte. Per il momento i bianconeri si vanno a posizionare al terzo posto intra Lazio seconda e Roma quarta. Con questaal momento sia Milan che Inter sono fuori dalla zona Champions. Allegri da tempo basava i suoi calcoli sullasuireali sul campo e adesso si ...

