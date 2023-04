Juventus Primavera, Mancini: «Allenarmi con la Nazionale maggiore un’esperienza stupenda» – VIDEO (Di giovedì 20 aprile 2023) Tommaso Mancini, attaccante della Juve Primavera, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Juventusnews24. Ecco un estratto delle sue parole Tommaso Mancini, attaccante della Juve Primavera, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Juventusnews24. Ecco un estratto delle sue parole. Se la prima squadra della Juventus è un obiettivo che ti sei prefissato per il futuro, chi ha già messo gli occhi su di te è Roberto Mancini. Che esperienza è stata quello stage con la Nazionale maggiore?«È stata un’esperienza stupenda. Confrontarsi con dei giocatori di così alto livello, Allenarmi e fare delle partitine a quei ritmi ti aiuta a crescere e a migliorare su tanti aspetti. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Tommaso, attaccante della Juve, ha rilasciato un’intervista esclusiva anews24. Ecco un estratto delle sue parole Tommaso, attaccante della Juve, ha rilasciato un’intervista esclusiva anews24. Ecco un estratto delle sue parole. Se la prima squadra dellaè un obiettivo che ti sei prefissato per il futuro, chi ha già messo gli occhi su di te è Roberto. Che esperienza è stata quello stage con la?«È stata. Confrontarsi con dei giocatori di così alto livello,e fare delle partitine a quei ritmi ti aiuta a crescere e a migliorare su tanti aspetti. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giusepp34637041 : RT @junews24com: Tommaso #Mancini in ESCLUSIVA ?? ?? TUTTE le curiosità sul baby bianconero ?? Dai consigli di Paolo Rossi a quel retroscena s… - junews24com : Tommaso #Mancini in ESCLUSIVA ?? ?? TUTTE le curiosità sul baby bianconero ?? Dai consigli di Paolo Rossi a quel retro… - DAVIDE8231460 : RT @pazzamentejuve: #Under19 alle 15, sul canale Youtube di Juventus News24 ci sarà una intervista a Tommaso Mancini, attaccante della Pri… - pazzamentejuve : #Under19 alle 15, sul canale Youtube di Juventus News24 ci sarà una intervista a Tommaso Mancini, attaccante della… - Franco25879543 : RT @number1719: In un mondo perfetto la Juventus andrebbe assolta e l'anno prossimo tutte le avversarie dovrebbero schierare la Primavera e… -

Juve Primavera, Anghelè risolutore e Cesena battuto Tuttosport L’Europa per essere vera Juve Contro lo Sporting il desiderio di ribadire la propria dimensione internazionale: è il palcoscenico giusto per tutti i suoi campioni ... Juventus Primavera, Mancini: «Allenarmi con la Nazionale maggiore un’esperienza stupenda» – VIDEO Tommaso Mancini, attaccante della Juve Primavera, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Juventusnews24. Ecco un estratto delle sue parole Tommaso Mancini, attaccante della Juve Primavera, ha rilasci ... Contro lo Sporting il desiderio di ribadire la propria dimensione internazionale: è il palcoscenico giusto per tutti i suoi campioni ...Tommaso Mancini, attaccante della Juve Primavera, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Juventusnews24. Ecco un estratto delle sue parole Tommaso Mancini, attaccante della Juve Primavera, ha rilasci ...