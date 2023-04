Juventus penalizzazione annullata: Milan fuori dalla Champions League (Di giovedì 20 aprile 2023) La Juventus senza penalizzazione sale al terzo posto della classifica di Serie A, il Milan ora è fuori dalla zona Champions League. Il Collegio di Garanzia del Coni ha riscritto nuovamente la classifica della Sere A, accogliendo parzialmente il ricorso da parte della Juventus. In pratica la ‘Cassazione’ del calcio ha rimandato indietro il dispositivo, chiedendo che venga pronunciata un’altra sentenza, inviando nuovamente gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione. penalizzazione Juve: cambia la classifica di Serie A Almeno per un mese ci sarà un’altra classifica in Serie A con la Juventus che sale al terzo posto a 59 punti. Con queste condizioni sarebbe il Milan la squadra più ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 20 aprile 2023) Lasenzasale al terzo posto della classifica di Serie A, ilora èzona. Il Collegio di Garanzia del Coni ha riscritto nuovamente la classifica della Sere A, accogliendo parzialmente il ricorso da parte della. In pratica la ‘Cassazione’ del calcio ha rimandato indietro il dispositivo, chiedendo che venga pronunciata un’altra sentenza, inviando nuovamente gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione.Juve: cambia la classifica di Serie A Almeno per un mese ci sarà un’altra classifica in Serie A con lache sale al terzo posto a 59 punti. Con queste condizioni sarebbe illa squadra più ...

