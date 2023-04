Juventus | nei meandri della sentenza del Collegio di Garanzia | ecco cosa succede adesso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : La #Juventus ha vinto il ricorso contro la chiusura della Sud per gli insulti e cori razzisti nei confronti di… - mirkonicolino : Chiné riformula le richieste afflittive nei confronti della #Juventus: 'Non volevo dire #Roma, la #Juve deve arriva… - emmezape : eh ma la iuvu politicamente è forte, eh ma elkann è amico di elon musk aahhahahahaha e quando lo vincete un process… - AJGNewsOfficial : ? Al contrario di Agnelli, Cherubini, Paratici e Arrivabene, è stato accolto il ricorso di #Nedved e di tutti gli a… - matte0lucarelli : Il mio pensiero sulla #sentenza del #coni nei confronti della #juventus -

... Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli - Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio/FIGC e altri) e dellatermini elimiti di cui in motivazione, e ...13/2023 (/FIGC e altri),termini elimiti di cui in motivazione, e rinvia alla Corte Federale di Appello perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, ...13/2023 (/FIGC e altri),termini elimiti di cui in motivazione, e HA RINVIATO rinvia alla Corte Federale di Appello perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in ...

Diretta sentenza Juve: ridati 15 punti, gli aggiornamenti sul processo LIVE Corriere dello Sport

ROMA (ITALPRESS) - Il Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto, 'nei termini e nei limiti di cui in motivazione', il ricorso della Juventus ...Il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, con riferimento al ricorso presentato dalla società F.C. Juventus S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco ...