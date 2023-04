Juventus | infortunio Kean | problemi in attacco per i bianconeri

(Di giovedì 20 aprile 2023) Lacontinua ad averelegati agli infortuni; la notizia suporta numerose difficoltà ad Allegri. La stagione dellacontinua ad essere tormentata dagli infortuni; nei primi mesi di campionato, a causa di questa enorme problematica, Allegri è stato costretto a cambiare modulo passando al 3-5-2. Un sistema di gioco che ha portato maggiore equilibrio ma la Juve, in questo fase finale della stagione, dovrà stringere i denti a livello offensivo.(LaPresse)La notizia dell’di, infatti, è un fulmine a ciel sereno per ie un tecnico che non potrà contare sul centravanti per diverse partite. Il centravanti azzurro salterà sicuramente il match di ritorno di Europa League contro lo Sporting Lisbona (una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Infortunio Rrahmani, presa una decisione in vista della Juventus - ReErthu : @ChampionsLeague @SerieA @EAFIFAesports arbitro Io oggi ho lavorato tutta la giornata ma quale colpo alla schiena c… - infoitsport : Matteo Politano infortunio: distorsione alla caviglia, salta la Juventus - 33_uor : RT @GianmarcoGio: #Politano rischia un paio di settimane di stop. #Rrahmani può saltare Juventus-Napoli di domenica a scopo precauzionale.… - napolipiucom : Napoli, che tegole. Tre assenti contro la Juventus: il report azzurro #CalcioNapoli #infortunio #Juventus… -

Dopo l'rimediato durante il match di venerdì scorso a Cremona, il difensore centrale ha ... Dubbio Rabiot: si allena a parte Laè scesa in campo alla Continassa per preparare il ...Dopo l'rimediato durante il match di venerdì scorso a Cremona, il difensore centrale ha ... Dubbio Rabiot: si allena a parte Laè scesa in campo alla Continassa per preparare il ......gli allenamenti in vista della gara di domenica contro la. Sul sito ufficiale il club ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Politano, Mario Rui e Rrahmani, usciti pernella ...

Juventus Next Gen, infortunio per Crespi: le condizioni Tuttosport

“Rrahmani al di là degli impegni e dello stress delle partire ravvicinate, sta finendo il suo periodo di Ramadan, e anche a livello fisico quindi non è al top per cui non credo vada forzato il suo ...Il Napoli, infatti, tornerà a lavorare domani per preparare la gara di domenica contro la Juventus. Ostigard è entrato nel finale della gara col Milan per sostituire l'infortunato Rrahmani.