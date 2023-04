Juventus | infortunio in Europa League | Bremer pagato 41 mln di € a forte rischio per la partita contro il Napoli

(Di giovedì 20 aprile 2023)illarischia di perdere uno dei suoi calciatori migliori. Nelladi, infatti, il difensoreè uscito dal terreno di gioco pere le sue condizioni, al momento, non gli permetterebbero di prendere parte al prossimo impiego in campionatogli azzurri di Luciano Spalletti. Anche un L'articolo

Lasi qualifica per la semifinale di Europa League dove affronterà il Siviglia. I bianconeri, ... Esce per(28' st Gatti 6: entra a freddo ma lotta come un leone). ALEX SANDRO 5,5 Si ...in ansia per le condizioni di Gleison Bremer . Durante il match di ritorno dei quarti di ... Sporting - Juve, Bremer esce perAl 73', infatti, Bremer si è accasciato per terra ...Massimiliano Allegri, allenatore della(LaPresse) - Calciomercato.itGleison Bremer ha dovuto lasciare il campo per. Il difensore brasiliano è stato costretto ad arrendersi a causa ...

Juventus, Bremer esce per infortunio: a fortissimo rischio il match col Napoli CalcioNapoli24

La Juventus si qualifica per la semifinale di Europa League dove affronterà il Siviglia. I bianconeri, vincitori per 1-0 all'andata all'Allianz Stadium ...Il problema più grande per la Juve arriva al 71' quando Bremer è costretto a uscire per infortunio. Grandissima occasione per Esgaio che al 75' si divora il momentaneo 2-1. La Juve vola in semifinale ...