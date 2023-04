Juventus, il Coni accoglie il ricorso: i bianconeri ora sono terzi in classifica (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Collegio di Garanzia Coni ha accolto il ricorso della Juventus. La sentenza in base alla quale sono stati comminati 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze dovrà essere rivista. Nel frattempo la Juve riavrà i punti tolti e balzerà d’un sol colpo dal 7° al 3° posto in classifica. Il Coni ha comuque rinviato gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione. Accolto anche l’appello di Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Enrico Vellano. Posizioni queste che diventano determinanti secondo il Collegio per la rideterminazione della sanzione da parte della giustizia Figc. Al Coni la decisione sulla Juventus. Foto Ansa/Fabio FrustaciJuventus, cosa ha detto il Coni Il Coni ha invece ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Collegio di Garanziaha accolto ildella. La sentenza in base alla qualestati comminati 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze dovrà essere rivista. Nel frattempo la Juve riavrà i punti tolti e balzerà d’un sol colpo dal 7° al 3° posto in. Ilha comuque rinviato gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione. Accolto anche l’appello di Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Enrico Vellano. Posizioni queste che diventano determinanti secondo il Collegio per la rideterminazione della sanzione da parte della giustizia Figc. Alla decisione sulla. Foto Ansa/Fabio Frustaci, cosa ha detto ilIlha invece ...

