Juventus | ecco la sentenza del CONI | cambia la classifica

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 20 aprile 2023)ladel: il Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto il ricorso, è caos in Serie A. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ladella Serie A viene riscritta ancora una volta. Il Collegio di Garanzia dello Sport delsi è finalmente espresso e ha accolto il ricorso Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.