Juventus | come cambia la classifica dopo la sentenza

(Di giovedì 20 aprile 2023) Il Collegio di Garanzia ha accolto parzialmente il ricorso dellaannullando la penalizzazione di 15 punti inflitta nel processo plusvalenze e rinviando laalla Corte federale d’appello della Figc che dovrà esprimersi con una nuova valutazione.il verdetto del Collegio di Garanzia, in attesa della nuova valutazione da parte della Corte d’Appello Figc sulla penalizzazione di 15 punti, latorna al terzo posto in Serie A con 59 punti, alle spalle di Napoli e Lazio ma davanti a Milan, Inter, Roma e Atalanta. Questa la: Napoli 75 punti Lazio 6159 Roma 56 Milan 53 Inter 51 Atalanta 49 Bologna 44 Fiorentina 42 Sassuolo 40 Torino e Udinese 39 Monza 38 Empoli 32 Salernitana 30 Lecce 28 Spezia 26 Verona 23 Cremonese 19 Sampdoria 16 L'articolo ...

Nedved, ha visto accolto il ricorso. C'è soddisfazione per una classifica che non è sub judice che dà soddisfazione a noi e a chi compete contro di noi", dice il dirigente della

Il commento del dirigente giallorosso sulla cancellazione della penalizzazione ai bianconeri: "Il meccanismo è sbagliato"