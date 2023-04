Juventus | caso plusvalenze | arrivata la sentenza del Collegio di Garanzia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Domani sul #FattoQuotidiano faccio il punto sul caso #Juventus, sul duro contrasto #Elkann-#Agnelli, sul piano di p… - mirkonicolino : Il Collegio di Garanzia presso il #Coni ha annullato con rinvio la sentenza di penalizzazione ai danni della… - mirkonicolino : Secondo il #Corsport, nel caso la sentenza sia da rifare e si torni alla Corte d'Appello Federale, un'eventuale pen… - pietromichi : RT @FabrizioBava: Esito imbarazzante, ero ingenuamente ottimista, ma aspettiamo le motivazioni per fare valutazioni. In ogni caso, gli este… - Ruben537162351 : RT @ZZiliani: Domani sul #FattoQuotidiano faccio il punto sul caso #Juventus, sul duro contrasto #Elkann-#Agnelli, sul piano di patteggiame… -

I vertici dellasono colpevoli , ma la squadra riottiene i 15 punti che le erano stati tolti per ilplusvalenze . Almeno per ora. La società bianconera ritorna quindi al terzo posto, a ...Juve, cosa succede se torna la penalizzazione Nelin cui la Corte d'Appello dovesse optare per una nuova penalizzazione lapotrà dunque presentare un nuovo ricorso al CONI, che avrà poi ...Nel dettaglio: il Collegio di garanzia Coni ha accolto il ricorso dellacontro la sentenza di 15 punti di penalizzazione per ilplusvalenze. Lo ha fatto rinviando però gli atti alla ...

Ricorso Juve, slitta la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport

Era attesa per la giornata di oggi la decisione del Collegio di Garanzia del CONI in merito alla vicenda del cosiddetto “caso plusvalenze” che aveva portato ad una penalità di 15 punti in classifica i ...Per il Collegio di garanzia, la Corte federale della Figc dovrà esprimersi nuovamente sul caso plusvalenze. I bianconeri tornano terzi in classifica, mentre restano le incognite su cosa deciderà la gi ...