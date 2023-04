Juventus | cancellata la penalizzazione dei 15 punti

(Di giovedì 20 aprile 2023)laalla. La squadra bianconera recupera 15in classifica. La decisione arriva dalCollegio di Garanzia dello Sport del Coni, che ha parzialmente accolto il ricorso dellacontro la sentenza della Corte d’Appello Federale per il “caso plusvalenze”. Cambia dunque la classifica. Così come L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Al momento dunque vienela penalizzazione di 15 punti a carico della, che risale da 44 punti a 59 in classifica, collocandosi al terzo posto, in piena zona Champions League, ......di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso della. La penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze , inflitta lo scorso 20 gennaio dalla Procura Federale della FIGC è stata. ......Paratici Oggi il Collegio di Garanzia del Coni emetterà la sua sentenza sul ricorso della... Difficile che resti in piedi la penalizzazione così come è stata assegnata: sarào ...

Sentenza Juve, penalità sospesa dopo il ricorso: le news di oggi live Sky Sport

Il Collegio di Garanzia del Coni ha parzialmente accolto il ricorso della Juventus contro la sentenza della Corte d'Appello della Figc, cancellando momentaneamente la penalizzazione di 15 punti nella ...