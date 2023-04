Juventus | Calvo | Siamo soddisfatti della classifica attuale | ora abbiamo certezze

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 20 aprile 2023) A Sky Sport, primagara contro lo Sporting Lisbona, ha parlato Francesco, CFO, di seguito le sue dichiarazioni: Sul rinviosentenza del Collegio di Garanzia alla Corte d’Appello FIGC "Sono state due giornate molto intense., prima di tutto, concentrati sulla partita che in questo momento è la cosa più importante. Oggivissuto in attesa, non è mai piacevole attendere anche perché la sentenza è arrivata tardi, ma l’vissuta con la massima serenità". Soddisfazione parziale o totale? "Innanzitutto, c’è rammarico perché il ricorso di alcuni dirigenti come il nostro ex presidente Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, Fabio Paratici e di Federico Cherubini - che lavora ancora oggi alla ...