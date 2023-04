Juventus, Calvo: “In attesa della sentenza, manca poco” (Di giovedì 20 aprile 2023) Incontro tra le dirigenze di Sporting e Juventus in questo momento a Lisbona. Presente anche Francesco Calvo, Chief Football Officer dei bianconeri, che ha rilasciato una brevissima battuta sulla sentenza sulle plusvalenze: “Siamo in attesa, ormai si tratta di aspettare poco”, le parole a Tuttosport. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Incontro tra le dirigenze di Sporting ein questo momento a Lisbona. Presente anche Francesco, Chief Football Officer dei bianconeri, che ha rilasciato una brevissima battuta sullasulle plusvalenze: “Siamo in, ormai si tratta di aspettare”, le parole a Tuttosport. SportFace.

