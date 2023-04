Juventus: annullata con rinvio la penalizzazione di 15 punti, bianconeri terzi in classifica Sarà la corte d'appello federale a dovere rimodulare il procedimento (Di giovedì 20 aprile 2023) rinvio a giudizio: il Collegio di garanzia del Coni respinge la sentenza del -15 di penalizzazione in campionato a carico della #Juventus, che torna terza in classifica con il punteggio conquistato sul campo (59). La corte federale d’appello rimodulerà la sentenza tra un mese. L'articolo Juventus: annullata con rinvio la penalizzazione di 15 punti, bianconeri terzi in classifica <small class="subtitle">Sarà la corte d'appello federale a dovere rimodulare il procedimento</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 20 aprile 2023)a giudizio: il Collegio di garanzia del Coni respinge la sentenza del -15 diin campionato a carico della #, che torna terza incon il punteggio conquistato sul campo (59). Lad’rimodulerà la sentenza tra un mese. L'articoloconladi 15in lad'il proviene da Noi Notizie..

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Annullata la penalizzazione della #Juventus: senza il -15 i bianconeri salgono al terzo posto in cla… - peppe_tweet : ULTIM'ORA Annullata la penalizzazione della Juventus: senza il -15 i bianconeri salgono al terzo posto in classifi… - MisterPaul77 : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Annullata la penalizzazione della #Juventus: senza il -15 i bianconeri salgono al terzo posto in classifica… - fedeju93 : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Annullata la penalizzazione della #Juventus: senza il -15 i bianconeri salgono al terzo posto in classifica… - Nicopino21 : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Annullata la penalizzazione della #Juventus: senza il -15 i bianconeri salgono al terzo posto in classifica… -