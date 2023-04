Juventus | annullata con rinvio la penalizzazione di 15 punti | bianconeri terzi in classifica Sarà la corte d' appello federale a dovere rimodulare il procedimento Inammissibile il ricorso ad adiuvandum di un tifoso tarantino

(Di giovedì 20 aprile 2023)a giudizio: il Collegio di garanzia del Coni respinge la sentenza del -15 diin campionato a carico della, che torna terza incon il punteggio conquistato sul campo (59). Lad’rimodulerà la sentenza tra un mese. Questo tweet di Giovanni Albanese descrive la situazione. Ciò dunque non significa che ilnei confronti deisia terminato. Indel campionato di calcio di serie A (che è ancora provvisoria) una specie di paradosso, almeno per ora: le due semifinaliste di Champions League sono fuori dalla zona Champions League. I tempi: un mese per le motivazioni, i successivi quindici giorni per fissare l’. ...

S.p. A. nonché in qualità di Presidente dell'Associazione "Club Taranto Gigi Buffon", e, altresì, dell'atto "di intervento ad opponendum" , depositato, in relazione al ricorso ..., forcing finale: tutti gli impegni La Juve, che stasera si gioca il pass per le semifinali di Europa League contro lo Sporting Lisbona al José Alvalade (si riparte dall'1 - 0 firmato Gatti ...... la penalizzazione potrebbe essere confermata, potrebbe essere, o si potrebbe chiedere alla Corte d'Appello un nuovo giudizio., il ricorso per la penalizzazione. La Procura chiede ...

Classifica Serie A: Juventus terza, penalizzazione annullata! Tuttosport

Il Collegio di garanzia Coni ha accolto il ricorso della Juventus contro la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze, rinviando però gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova v ...La cifra che i bianconeri dovranno versare nelle casse del Marsiglia si aggira intorno ai 7 milioni di euro più 2 di bonus. Giorni decisivi per il futuro del club bianconero, che domani si giocherà l’ ...