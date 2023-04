Juventus a +15… momentaneamente! (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Collegio di Garanzia ha riassegnato momentaneamente i 15 punti alla Juventus tolti per il caso Plusvalenze. La sentenza verrà... Leggi su freeskipper (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Collegio di Garanzia ha riassegnato momentaneamente i 15 punti allatolti per il caso Plusvalenze. La sentenza verrà...

Sentenza Juve, il Coni rinvia: che succede Vi spieghiamo tutto ...arrivi comunque una penalizzazione anche se diversa dai - 15. Juve, cosa succede se torna la penalizzazione Nel caso in cui la Corte d'Appello dovesse optare per una nuova penalizzazione la Juventus ... Caso plusvalenze, restituiti 15 punti alla Juve in attesa di nuova valutazione: la nuova classifica di serie A A.', prosegue il dispositivo Leggi anche Inchiesta Juventus, colpo di scena al Coni con l'assist dell'accusa al club: 'Rivedere i 15 punti di penalizzazione' Juventus, la procura sportiva chiude l'... Plusvalenze, il Coni restituisce (per ora) i 15 punti alla Juventus Il Collegio di Garanzia del Coni ha annullato con rinvio alla Corte federale d'Appello la sentenza che ha condannato la Juventus a una penalizzazione di 15 punti in classifica. Serve, dunque, un nuovo passaggio processuale per determinare la pena per il club mentre sono stati rigettati i ricorsi di Andrea Agnelli, ... ...arrivi comunque una penalizzazione anche se diversa dai -. Juve, cosa succede se torna la penalizzazione Nel caso in cui la Corte d'Appello dovesse optare per una nuova penalizzazione la...A.', prosegue il dispositivo Leggi anche Inchiesta, colpo di scena al Coni con l'assist dell'accusa al club: 'Rivedere ipunti di penalizzazione', la procura sportiva chiude l'...Il Collegio di Garanzia del Coni ha annullato con rinvio alla Corte federale d'Appello la sentenza che ha condannato laa una penalizzazione dipunti in classifica. Serve, dunque, un nuovo passaggio processuale per determinare la pena per il club mentre sono stati rigettati i ricorsi di Andrea Agnelli, ... Ricorso Juve al Coni: cosa è successo in udienza e la richiesta del Procuratore Sky Sport