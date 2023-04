Juve, sentenza: tolta penalizzazione, processo torna a Corte Figc (Di giovedì 20 aprile 2023) Cancellato il -15, si torna alla Corte d'appello Figc che dovrà formulare una nuova valutazione Il Collegio di Garanzia accoglie parzialmente il ricorso della Juventus e annulla la penalizzazione di 15 punti inflitta nel processo plusvalenze e rinvia la sentenza alla Corte federale d’appello della Figc che dovrà esprimersi con una nuova valutazione. L’organo giudicante ha rigettato il ricorso dell’ex presidente bianconero Andrea Agnelli e degli ex dirigenti Fabio Paratici, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini inibiti dalla Corte d’appello della Figc nell’ambito del medesimo procedimento. Agnelli in particolare è stato inibito per 2 anni. Paratici è stato sanzionato con un’inibizione per 30 mesi. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 aprile 2023) Cancellato il -15, siallad'appelloche dovrà formulare una nuova valutazione Il Collegio di Garanzia accoglie parzialmente il ricorso dellantus e annulla ladi 15 punti inflitta nelplusvalenze e rinvia laallafederale d’appello dellache dovrà esprimersi con una nuova valutazione. L’organo giudicante ha rigettato il ricorso dell’ex presidente bianconero Andrea Agnelli e degli ex dirigenti Fabio Paratici, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini inibiti dallad’appello dellanell’ambito del medesimo procedimento. Agnelli in particolare è stato inibito per 2 anni. Paratici è stato sanzionato con un’inibizione per 30 mesi. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EzioGreggio : “Juve,sentenza rinviata alla Corte d'Appello Federale:tornano i 15 punti in classifica,parzialmente accolto il rico… - AlfredoPedulla : La #Juve gioca alle 21: la sentenza la diamo alle 17, alle 18, alle 19, entro le 20, dentro il riscaldamento o tra… - MCriscitiello : Juve, udienza finita. Sentenza in tempi brevi… live SPORTITALIA - anto6133152272 : RT @mau760: Sentenza 'politica' per tenere la #Juventus sulle spine e costringerla al patteggiamento. La #FGCI deve evitare il rischio max… - leonzan75 : RT @Adnkronos: ?? #Plusvalenze Juve, la decisione del Collegio di Garanzia del Coni: -