Juve, sentenza plusvalenze: come cambia classifica Serie A (Di giovedì 20 aprile 2023) Tolta la penalizzazione di 15 punti in attesa del nuovo processo La Juventus recupera i 15 punti sottratti a gennaio dalla penalizzazione inflitta dalla Corte d’appello della Figc per il caso plusvalenze e, dopo la sentenza del Collegio di garanzia presso il Coni, passa da quota 44 a quota 59, dal settimo al terzo posto, in virtù delle 18 vittorie, dei 5 pareggi e delle 7 sconfitte ottenute sul campo. La formazione bianconera è ora in piena zona Champions League. Il Napoli comanda con 75 punti, la Lazio è seconda a 61 e la Juve, appunto, terza con 59 davanti a Roma (56), Milan (53) e Inter (51). Rimane la perplessità per un campionato che, al di là del dominio del Napoli capolista, per circa 3 mesi si è giocato con una classifica virtuale nelle posizioni che valgono per la qualificazione alle Coppe ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 aprile 2023) Tolta la penalizzazione di 15 punti in attesa del nuovo processo Lantus recupera i 15 punti sottratti a gennaio dalla penalizzazione inflitta dalla Corte d’appello della Figc per il casoe, dopo ladel Collegio di garanzia presso il Coni, passa da quota 44 a quota 59, dal settimo al terzo posto, in virtù delle 18 vittorie, dei 5 pareggi e delle 7 sconfitte ottenute sul campo. La formazione bianconera è ora in piena zona Champions League. Il Napoli comanda con 75 punti, la Lazio è seconda a 61 e la, appunto, terza con 59 davanti a Roma (56), Milan (53) e Inter (51). Rimane la perplessità per un campionato che, al di là del dominio del Napoli capolista, per circa 3 mesi si è giocato con unavirtuale nelle posizioni che valgono per la qualificazione alle Coppe ...

