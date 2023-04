Juve, sentenza plusvalenze: come cambia classifica Serie A (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – La Juventus recupera i 15 punti sottratti a gennaio dalla penalizzazione inflitta dalla Corte d’appello della Figc per il caso plusvalenze e, dopo la sentenza del Collegio di garanzia presso il Coni, passa da quota 44 a quota 59, dal settimo al terzo posto, in virtù delle 18 vittorie, dei 5 pareggi e delle 7 sconfitte ottenute sul campo. La formazione bianconera è ora in piena zona Champions League. Il Napoli comanda con 75 punti, la Lazio è seconda a 61 e la Juve, appunto, terza con 59 davanti a Roma (56), Milan (53) e Inter (51). Rimane la perplessità per un campionato che, al di là del dominio del Napoli capolista, per circa 3 mesi si è giocato con una classifica virtuale nelle posizioni che valgono per la qualificazione alle Coppe europee della prossima stagione. La ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – Lantus recupera i 15 punti sottratti a gennaio dalla penalizzazione inflitta dalla Corte d’appello della Figc per il casoe, dopo ladel Collegio di garanzia presso il Coni, passa da quota 44 a quota 59, dal settimo al terzo posto, in virtù delle 18 vittorie, dei 5 pareggi e delle 7 sconfitte ottenute sul campo. La formazione bianconera è ora in piena zona Champions League. Il Napoli comanda con 75 punti, la Lazio è seconda a 61 e la, appunto, terza con 59 davanti a Roma (56), Milan (53) e Inter (51). Rimane la perplessità per un campionato che, al di là del dominio del Napoli capolista, per circa 3 mesi si è giocato con unavirtuale nelle posizioni che valgono per la qualificazione alle Coppe europee della prossima stagione. La ...

