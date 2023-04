Juve, Roma e Fiorentina: i diffidati nelle coppe europee (Di giovedì 20 aprile 2023) diffidati Europa League – Questa sera si disputeranno le gare di ritorno dei quarti di finale di Europa e Conference League che vedranno impegnate Roma, Juventus e Fiorentina come rappresentati del calcio italiano. I viola saranno di scena al Franchi, e scenderanno in campo per primi visto che il fischio di inizio sarà alle 18:45, L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 20 aprile 2023)Europa League – Questa sera si disputeranno le gare di ritorno dei quarti di finale di Europa e Conference League che vedranno impegnatentus ecome rappresentati del calcio italiano. I viola saranno di scena al Franchi, e scenderanno in campo per primi visto che il fischio di inizio sarà alle 18:45, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? A Roma dove un giovane tifoso della #Juventus (21 anni) è stato vittima di un'aggressione il giorno dopo Lazio-Ju… - mirkonicolino : Chiné riformula le richieste afflittive nei confronti della #Juventus: 'Non volevo dire #Roma, la #Juve deve arriva… - forumJuventus : [Report] Scoop Calciopoli | La chiavetta di Moggi - FIGC e CONI in combutta con Milan e Roma contro la Juve: 'Chi v… - persemprecalcio : Si risolleva il Ranking #UEFA dell'Italia grazie al passaggio di #Milan e #Inter in #ChampionsLeague. L'attuale sit… - FierGobbo : RT @DanieleBibo: Penalizzazione di 15 punti in pieno campionato definita da #Chinè come una punizione afflittiva per fare arrivare la #Juve… -