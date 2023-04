Juve, ridati i 15 punti: ecco il testo completo della sentenza (Di giovedì 20 aprile 2023) ROMA - Tutto come prima, la Juventus torna a 59 punti e si piazza al terzo posto, in attesa che la Corte federale d'appello si pronunci nuovamente - e definitivamente - sull'inchiesta Prisma e il ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 20 aprile 2023) ROMA - Tutto come prima, lantus torna a 59e si piazza al terzo posto, in attesa che la Corte federale d'appello si pronunci nuovamente - e definitivamente - sull'inchiesta Prisma e il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Aggiungo: i 15 punti vengono ridati pro forma, verranno rideterminati e per il principio dell'afflittività della pe… - CorSport : ?? Sentenza Juve, annullamento con rinvio del processo: ridati i 15 punti #CorrieredelloSport #Juventus #SerieA… - caravaggio56 : RT @ZZiliani: Aggiungo: i 15 punti vengono ridati pro forma, verranno rideterminati e per il principio dell'afflittività della pena portera… - Ste_Gualdoni : RT @Pistogolblasta2: Definitiva la pena ai dirigenti ma ridati, momentaneamente, i punti alla #Juve. Il circo tutto italiano. #plusvalenz… - M3sette : RT @ZZiliani: Aggiungo: i 15 punti vengono ridati pro forma, verranno rideterminati e per il principio dell'afflittività della pena portera… -