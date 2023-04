Juve | ricorso accolto | restituiti i 15 punti in classifica Ora è terza Istanze respinte per Andrea Agnelli e Paratici

(Di giovedì 20 aprile 2023) La Lega di serie A ha appena ufficializzato sul suo sito la nuovadi serie A, dopo il dispositivo del Collegio di Garanzia che hailrinviando alla giustiza Figc per una nuova valutazione sul meno 15. In base all'attuale dispositivo, latorna, a 59dietro la Lazio (61) e davanti alla Roma (56)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EzioGreggio : “Juve,sentenza rinviata alla Corte d'Appello Federale:tornano i 15 punti in classifica,parzialmente accolto il rico… - Gazzetta_it : Sorpresa: la Procura chiede il rinvio alla Corte, la #Juve chiede l'annullamento - sportmediaset : ???? Alla Juve ritornano i 15 punti, ecco la nuova classifica di Serie A ?? - sscalcionapoli1 : Plusvalenze Juve, parzialmente accolto il ricorso: il comunicato Codacons e Club Napoli Maradona… - infoitsport : Ricorso Juve, Ravezzani: 'Soluzione all'italiana. Restituiti i 15 punti, ma si celebrerà un nuovo processo. Disinte… -

Poi, c'è soddisfazione, ovviamente, perché parte del consiglio di amministrazione ha visto accolto il, e c'è la soddisfazione di avere oggi una classifica che non è sub iudice ma ci dà ...Commenta per primo Arrivano le prime reazioni da parte della Juventus dopo la decisione del Collegio di Garanzia del CONI circa l'accoglimento, con nuovo rinvio alla Corte d'Appello, delcontro il - 15. Questo il commento di Massimiliano Allegri riportato da Sky Sport: 'Per noi i punti sono sempre stati 59, ora li vediamo visivamente conquistati sul campo'.La stagione si chiude con le sfide Samp in casa,a Torino e Verona in casa. Anche se la speranza è che al calendario si aggiunga un ulteriore imporante appuntamento. CALENDARIO INTER - 51 ...

Sentenza Juve, penalità sospesa dopo il ricorso: le news di oggi Sky Sport

"Sono state due giornate intense, siamo concentrati sulla partita che ora è la cosa più importante: oggi abbiamo vissuto l'attesa con la massima serenità": così Francesco Calvo, Cfo Juve, dopo la sent ...Torna alla Corte d’Appello Federale il caso della Juventus che tornerà a esprimersi sulla penalizzazione per la terza volta.