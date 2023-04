Juve, penalità sospesa: le reazioni social e i meme più divertenti (Di giovedì 20 aprile 2023) sospesa la penalizzazione di 15 punti alla Signora in attesa di una nuova valutazione della Corte d'Appello Federale, ma quanti dubbi: così l'hanno ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 20 aprile 2023)la penalizzazione di 15 punti alla Signora in attesa di una nuova valutazione della Corte d'Appello Federale, ma quanti dubbi: così l'hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alkhimiyah : RT @GnocchiGene: Sentenza Juve. Secondo l’accusa sono troppi 15 punti di penalità. È più che sufficiente Allegri in panchina. #20aprile #Sp… - BiancoNeroJ1897 : Anch'io non mi fido del CAF ma non credete alla narrazione anti-Juve, ora nessuno sa nulla tocca aspettare le motiv… - BiancoNeroJ1897 : @MatthijsPog @marcoconterio Chi l'ha detto la narrazione anti-Juve? ora nessuno sa nulla, bisogna aspettare le 'mot… - BiancoNeroJ1897 : @jordancs580 Bisogna aspettare le 'motivazioni' del Coni per sapere se l'articolo 4 non regge più, in questo caso i… - Luca_ah : RT @supersonico1986: Comunque ragazzi forse non avete capito bene la situazione Juve. Non finirà la stagione con questi punti e lo sanno tu… -

