Juve, partenza sprint in Borsa aspettando il Coni: poi il calo (Di giovedì 20 aprile 2023) Il titolo della Juventus vola in Borsa, in attesa della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. Le azioni del club bianconero hanno aperto a Piazza Affari in crescita del 6% euro per azione, calando tuttavia intorno all'equilibrio rispetto alla giornata di ieri nei minuti successivi L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

