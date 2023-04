(Di giovedì 20 aprile 2023) Arriverà oggi – apprende l’ANSA – il dispositivo del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, riunito in camera di consiglio da ieri, suldellantusla penalizzazione di 15 punti in classifica per il caso plusvalenze. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Morik92_ : +++ Saranno ancora ore di fuoco in casa #Juve. La sentenza, infatti, non arriverà in serata, bensì nella giornata di domani. +++ - mirkonicolino : Entro le 19 o al peggio domani mattina ?? - Roberta_Siro : RT @mirkonicolino: Entro le 19 o al peggio domani mattina ?? - DavideMoretto20 : in ordine, la mia serata sportiva prevede: -sentenza definitiva sulla sanzione dei 15 punti di penalizzazione - Sp… - Stex1897 : RT @mirkonicolino: Entro le 19 o al peggio domani mattina ?? -

Le sue parole a Prime Video: 'C'è grande felicità, è unaimportante per tutta l'Inter. ... QUI- 'Siamo in attesa. Era una giornata importante per l'esito della sentenza e per preparare al ...leggi anche Europa League oggi, partite in diretta tv e streaming: calendario e orari die ... 18:45 Sentenza sbagliata Richiesta di annullare il - 15 senza il rinvio: decisione (forse) in...... aggiornando a domani la riunione per decidere sul ricorso dellache chiede l'annullamento ... La decisione, dopo il dibattimento, non arriverà dunque in. Il Collegio ha cinque giorni di ...

Juve, in serata la sentenza sul ricorso contro il -15 Calcio e Finanza

Massimo Pavan: "La sentenza dovrebbe arrivare in serata, penso che si stia toccando il fondo. Solo un'assoluzione piena giustificherebbe tutto il tempo preso per questa sentenza Coni, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...