Juve in semifinale di Europa League | 1-1 in casa Sporting

(Di giovedì 20 aprile 2023) LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Pareggio che vale il passaggio del turno per lantus di Massimiliano Allegri, che chiude sull’1-1 indelloLisbona. I bianconeri riescono dunque ad accedere alladiin virtù dell’1-0 della gara d’andata giocata all’Allianz Stadium. Parte fortissimo lantus alla quale bastano appena nove minuti per trovare la rete del vantaggio, con Rabiot che è lesto nel sfruttare prima di tutti un pallone vagante in area in seguito al corner battuto da Chiesa. Girata che vale l’1-0 bianconero, ma loLisbona ci mette pochissimo a reagire, siglando dopo appena dieci minuti il gol del pareggio. Decisiva la fuga di Edwards, che scappa via ad Alex Sandro e mette il pallone in area ...

Un gioiello sotto l'incrocio - fotocopiando quello che segnò 5 anni fa con la maglia della... Da quella sera, è la quarta europea in sei stagioni, la seconda di Europa League tra una di ... Incontro l'avversario dei bianconeri sarà il Siviglia, dopo la vittoria per 3 - 0 nel ritorno contro il Manchester United.

Saranno cinque le squadre italiane in semifinale nelle competizioni europee: avanzano anche Fiorentina, in Conference League e Juve e Roma in Europa League