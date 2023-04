Juve-Giuntoli | non c'è il via libera del Napoli per il ds

(Di giovedì 20 aprile 2023) Ilnon lascerà partire Cristianoprima della fine del suo contratto che, tra l'altro non è detto che non possa...

... "no, ma penso a uno che andrà via da una società importante. Tare ha gli occhi addosso di diverse società importantissime ". Di Gennaro: "L'unico che potrebbe sostituire Allegri allaè ...Ladeve lottare per lo scudetto. La rosa è stata svalutata: Vlahovic su tutti. Di Maria , che ... Kvara , grazie a, e Kim che aveva giocato solo in Cina e Turchia. In poche settimane ......coglie l'occasione per accennare ai vari scandali che hanno visto come protagonista la"Il ...in ottica futura come Raspadori e Simeone danno l'idea di quanto il mercato operato dal dse ...

Il Napoli non lascerà partire Cristiano Giuntoli prima della fine del suo contratto che, tra l'altro non è detto che non possa essere rinnovato. Il direttore sportivo più longevo della storia del club ...Il tecnico emiliano potrebbe lasciare il Real a fine stagione e gode della stima umana e professionale dell'ex giocatore bianconero ...