Juve, filone plusvalenze: in arrivo l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, i tre scenari (Di giovedì 20 aprile 2023) 12.30 - E' attesa in giornata la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI, chiamato a decidere in merito ai 15 punti inflitti alla Juventus... Leggi su calciomercato (Di giovedì 20 aprile 2023) 12.30 - E' attesa in giornata la sentenza deldidel, chiamato a decidere in merito ai 15 punti inflitti allantus...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Juve, filone plusvalenze: in arrivo l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del CONI - ZZiliani : Persino il filone sugli agenti collusi con cui la #Juve intrattiene rapporti illegali dal 2015 (con i club succursa… - pccpla : RT @cmdotcom: #Juve, filone plusvalenze: in arrivo l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del CONI - SalRgg94 : RT @cmdotcom: #Juve, filone plusvalenze: in arrivo l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del CONI - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve, filone plusvalenze: in arrivo l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del CONI -