Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventibus : ???? #CASAJB ORE 14! La JUVE non va, parla ELKANN, aspettiamo SENTENZE e SPORTING mentre riemerge l'altra Calciopol… - sportli26181512 : Juve e sentenze, rischio ingorgo: l'ombra dei tempi lunghi sulla volata Champions: Juve e sentenze, rischio ingorgo… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Caso Juve, cresce ipotesi si vada oltre fine stagione: In attesa della decisione del Collegio… - Fuerteapache94 : La Juve potrebbe trovarsi nella assurda situazione in cui le sentenze relative a plusvalenze e stipendi/partnership… - Gazzetta_it : Juve e sentenze, rischio ingorgo: l'ombra dei tempi lunghi sulla volata #Champions -

Tempi e afflittività. Ora sono queste due parole ad aver preso il comando del palcoscenico del caso giudiziario - sportivo nato dall'indagine 'Prisma' che riguarda la. Se il Collegio di Garanzia dello Sport deciderà per un rinvio del fascicolo alla Corte Federale di Appello, la tabella di marcia si complicherà parecchio con il fantasma dello sconfinamento ...Soprattutto in giornata di(o di vigilia... ). Roma - Feyenoord 1 (quota 1,85) Saint Gilloise - Leverkusen X (3,60) Siviglia - Manchester United gol (1,65) Fiorentina - Lech Poznan over (1,...() 13:40 Plusvalenze, Spallone: "Esecutive solo dopo l'ultimo grado" Si eviterebbe così di falsare le competizioni: la proposta dell'avvocato per riformare la giustizia sportiva. () 13:...

Ricorso Juve, slitta la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport Sky Sport

"Juve, l’assist dell’accusa: ‘Ingiusto togliere 15 punti’”, si legge in taglio alto nell’apertura de La Stampa dopo l’udienza di ieri contro ...Ore calde in casa Juventus, col club bianconero che spera di riottenere i quindici punti della penalizzazione: arriva il verdetto in diretta ...