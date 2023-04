Juve: Calvo,'ci aspettiamo che i punti restino per sempre' (Di giovedì 20 aprile 2023) "Sono state due giornate intense, siamo concentrati sulla partita che ora è la cosa più importante: oggi abbiamo vissuto l'attesa con la massima serenità": così Francesco Calvo, Cfo Juve, dopo la ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) "Sono state due giornate intense, siamo concentrati sulla partita che ora è la cosa più importante: oggi abbiamo vissuto l'attesa con la massima serenità": così Francesco, Cfo, dopo la ...

Juve: Calvo,'ci aspettiamo che i punti restino per sempre' "Sono state due giornate intense, siamo concentrati sulla partita che ora è la cosa più importante: oggi abbiamo vissuto l'attesa con la massima serenità": così Francesco Calvo, Cfo Juve, dopo la sentenza del Collegio di Garanzia. "C'è il rammarico perché il ricorso di alcuni dirigenti, di Agnelli, Arrivabene, Paratici e Cherubini, ancora oggi alla Juventus, non è ...