Juve, Allegri: «Per noi sono sempre stati 59 i punti» (Di giovedì 20 aprile 2023) Le parole di Massimiliano Allegri prima del calcio d’inizio del quarto di finale di Europa League della Juve contro lo Sporting Lisbona Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio dei quarti di Europa League della Juve contro lo Sporting. Di seguito le sue parole. +15 – «Per noi i punti son sempre stati 59, li han conquistati sul campo e ora li vediamo visivamente. Oggi è stata una giornata particolare, i ragazzi si sono concentrati su quello che dovevano fare stasera». CHIESA E MIRETTI TITOLARI – «Federico deve fare una buona partita offensiva, tutta la squadra quando c’è da attaccare deve farlo meglio e poi difendere tutti insieme com’è normale che sia». ATTEGGIAMENTO – «Di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Le parole di Massimilianoprima del calcio d’inizio del quarto di finale di Europa League dellacontro lo Sporting Lisbona Massimilianoha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio dei quarti di Europa League dellacontro lo Sporting. Di seguito le sue parole. +15 – «Per noi ison59, li han conquisul campo e ora li vediamo visivamente. Oggi è stata una giornata particolare, i ragazzi siconcentrati su quello che dovevano fare stasera». CHIESA E MIRETTI TITOLARI – «Federico deve fare una buona partita offensiva, tutta la squadra quando c’è da attaccare deve farlo meglio e poi difendere tutti insieme com’è normale che sia». ATTEGGIAMENTO – «Di ...

