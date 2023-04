Juve | Allegri ora è nei guai | che tegola | tifosi gelati

Leggi su serieanews

(Di giovedì 20 aprile 2023) Pessime notizie per Massimiliano, nonostante la suantus abbia strappato il pass per le semifinali di Europa League, eliminando lo Sporting Lisbona. Lantus festeggia il passaggio in semifinale di Europa League. A Lisbona in casa dello Sporting basta una rete di Rabiot e quella dell’andata di Gatti a rendere vano il centro in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.