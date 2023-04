(Di giovedì 20 aprile 2023)ha parlato a JTV del match di ritorno traLisbona entus , valido per i quarti di finale di Europa League . Il brasiliano ha svelato le sue sensazioni per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ??Alex Sandro: « Ogni tanto fa bene piangere. Dobbiamo rispettare la reazione di Fagioli e di ognuno dopo vittorie e… - elli_alex : @GianlucaLupo1 @officialmaz Hahaha certo perché procura federale, corte d'appello e CONI notoriamente e storicament… - Arbitrage_Alex : RT @cenciobuga: 4° posto anche con la Juve con 15 punti in più - sportli26181512 : #Juve, Alex Sandro sullo Sporting: 'Dobbiamo fare di più, con il Sassuolo...': Le parole del difensore brasiliano a… - cangini_alex : @MatthijsPog borsa chiusa si intende che la juve esce dalla borsa? non sto capendo potete spiegare? -

Amorim JUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny; Danilo, Bremer,Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri vedi anche Sentenza, ridati i 15 punti in ...Sandro ha parlato a JTV del match di ritorno tra Sporting Lisbona e Juventus , valido per i quarti di finale di Europa League . Il brasiliano ha svelato le sue sensazioni per la ...... - Diffidati: Inacio, Esgaio, ReisJUVENTUS (4 - 3 - 3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer,... Nella gara d'andata all'Allianz Stadium lasi era imposta per 1 - 0, con il gol segnato da Gatti nel ...

Juve, Alex Sandro esalta Fagioli e sulla sentenza: "Testa solo allo Sporting" Tuttosport

19:48 - Ecco la formazione ufficiale della Juventus: Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Chiesa; Di Maria, Vlahovic. 19:36 - Ecco la probabil ...