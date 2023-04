Juve, accolto il ricorso, restituiti i 15 punti. E si torna in Corte d’appello per un nuovo processo (Di giovedì 20 aprile 2023) Il verdetto del Collegio di Garanzia dello sport – praticamente la Corte di Cassazione del Coni – sulla Juventus per il caso plusvalenze accoglie il ricorso bianconero, togliendo alla squadra torinese i 15 punti di penalizzazione. Ma si torna davanti alla Corte d’appello Federale per un nuovo processo. Il Collegio di garanzia dello sport ha rigettato il ricorso di Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini contro la sentenza della Corte federale di appello sul caso plusvalenze ma ha accolto quello di Nedved e di altre persone coinvolte nella vicenda delle plusvalenze della Juve. In particolare il Collegio di garanzia ha anche ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 aprile 2023) Il verdetto del Collegio di Garanzia dello sport – praticamente ladi Cassazione del Coni – sullantus per il caso plusvalenze accoglie ilbianconero, togliendo alla squadra torinese i 15di penalizzazione. Ma sidavanti allaFederale per un. Il Collegio di garanzia dello sport ha rigettato ildi Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini contro la sentenza dellafederale di appello sul caso plusvalenze ma haquello di Nedved e di altre persone coinvolte nella vicenda delle plusvalenze della. In particolare il Collegio di garanzia ha anche ...

