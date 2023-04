Juve | a Lisbona il verdetto è definitivo | il pari vale la semifinale con il Siviglia

(Di giovedì 20 aprile 2023) Europa League: per i bianconeri una giornata da incorniciare. Avanti con Rabiot vengono raggiunti dallo Sporting su rigore

Commenta per primo Il tecnico dellaMassimiliano Allegri ha parlato dopo il pareggio die la contestuale qualificazione alle semifinali di Europa League a Sky Sport: 'E' stata una bella giornata, per il passaggio del turno. ...Lapareggia 1 - 1 in casa dello Sportingnel ritorno dei quarti di finale di Europa League e si qualifica alla semifinale. All'andata, i bianconeri avevano vinto 1 - 0. SPORTING(3 - ..."E' stata una bella giornata", ha commentato l'allenatore delladopo l'1 - 1 contro lo Sporting, alludendo anche alla decisione del Coni. "Abbiamo avuto un pizzico di fortuna nel finale contro lo Sporting - ha aggiunto parlando della gara che ha visto ...

Sporting-Juventus 1-1: gol di Rabiot e Edwards | Risultato finale Europa League La Gazzetta dello Sport

Juventus e Roma approdano alle semifinali di Europa League dopo aver eliminato rispettivamente Sporting Lisbona e Feyenoord. Ai bianconeri basta il pareggio per 1-1 in Portogallo, mentre i giallorossi ..."Ora la classifica e' piu' bella, siamo al terzo posto e vicini al secondo: e' un premio meritato per cio' che abbiamo fatto": ...