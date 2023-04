“Junk-armadi pieni” | il documentario che racconta il lato piu scomodo del sistema moda

(Di giovedì 20 aprile 2023) Life&People.it Saranno sei puntate di un “lungo viaggio in giro per il mondo per scoprire l’impatto che lasta avendo sul pianeta e sulle persone”,l’attivista e designer green (WRÅD) Matteo Ward proprio all’inizio del primo episodio del”. È lui infatti la guida, host e coautore, che ci accompagnerà da un continente all’altro perrci alcune cose che probabilmente non sappiamo della, o forse non vogliamo vedere. In particolare le conseguenze di quel meccanismo produttivo che tutti conosciamo come “fast fashion” (“capacità di alcune aziende di immettere sul mercato un prodotto in tempi molto brevi, detto anche ‘veloce’” spiega la Treccani). Se seguiremo tutte le tappe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elenaborsa : L'impatto dei nostri armadi pieni... Comprate meno, comprate meglio #junk #armadipieni #fashionrevolution… - Mary_Cric : Sto guardando 'junk, armadi pieni' ed è una botta assurda. Che società che siamo diventati. Assurdo. - iusVestis : 'Junk - armadi pieni', la docu serie di Sky e Will Media - iusVestis : Junk – Armadi pieni: Cile - kispio_or : RT @SkyTG24: “Junk - Armadi pieni”, la docu-serie di Sky e Will Media sull’impatto del fast fashion -

Le collezioni moda dedicate all'Earth Day 2023 guarda le foto Leggi anche › 'pieni': un nuovo documentario svela i retroscena oscuri della moda Giornata della Terra 2023: lo ...Il problema, come ha messo in evidenza anche la serie televisiva di Sky, in collaborazione con Will e Andrea Ward,Pieni , è anche il fatto che, in occidente, di vestiti se ne producono ...Ormai da tanti anni si discute di moda sostenibile, ma qualcosa nel mondo sta veramente cambiando Cerca di capirlo e raccontarlopieni , la nuova docu - serie di Will Studio in co - produzione con Sky Italia. Un viaggio in sei Paesi che esplora gli impatti del fast fashion sulle persone e sull'ambiente attraverso ...

“Junk - Armadi pieni”, docu-serie Sky-Will Media su impatto fast fashion. SECONDA PUNTATA Sky Tg24

Dal Cile al Ghana, dall’India all’Italia. Il progetto in sei puntate illustra la situazione delle principali discariche nel mondo e mira a sensibilizzare il pubblico sulle tematiche legate all’impatto ...Leggi su Sky TG24 l'articolo “Junk - Armadi pieni”, docu-serie Sky-Will Media su impatto fast fashion. SECONDA PUNTATA ...