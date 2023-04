Jonathan Majors | la situazione si complica | nuove vittime di abusi si fanno avanti

(Di giovedì 20 aprile 2023) Continuano le accuse di violenza domestica nei confronti diche dovrà presentarsi in tribunale nella giornata dell'8 maggio. Adessosi sono fatte. Continua a farsi sempre più spinosa la vicenda attorno a, arrestato a marzo a seguito di accuse di violenza domestica. Il suo portavoce ha sempre negato tutto, dichiarando la sua innocenza, ma nel mentre l'attore è stato scaricato da diversi progetti, tra cui il film The Man In My Basement, e soprattutto dalla sua agenzia di management e dal suo ufficio stampa. In un report esclusivo di Variety sono adesso arrivate altre accuse di violenza da parte di, presunte. Una di queste avrebbe addirittura lavorato con ...

Nuovo giorno, nuovo aggiornamento, in negativo, circa la 'caduta libera' della carriera diper via dei suoi problemi legali. Mentre la star si prepara a comparire in tribunale il prossimo 8 maggio, le nubi continuano infatti ad addensarsi all'orizzonte. Delle fonti informate ...Hollywood ha deciso di prendere le distanze da, in seguito alle accuse che gli sono piovute addosso circa tre settimane fa. La star del MCU , in cui ha fatto il suo debutto come Kang il Conquistatore in Ant - Man and the Wasp: ...Perle cose si stanno mettendo decisamente male. Dopo l'arresto, l'attore ha già perso diversi progetti in cui era ...

Jonathan Majors, Hollywood ora è diffidente: l'attore continua a perdere progetti e ingaggi BadTaste.it Cinema

Jonathan Majors è stato arrestato a New York City sabato 25 marzo 2023. Secondo quanto si legge su Deadline, l'avvocato dell'attore è intervenuto in sua difesa dichiarando che "non ha abusato di nessu ...Pare che la star del Marvel Cinematic Universe Jonathan Majors sia sempre più nei guai. Secondo quanto riferito, la star di Creed e di Ant-Man ha appena perso diversi… Leggi ...