Johnny Depp VS Amber Heard | in arrivo su Channel 4 la docuserie

In arrivo la docuserie sulla battaglia legale di Johnny Depp e Amber Heard, conclusasi nel maggio del 2022 e presto in onda sul piccolo schermo. L'emittente britannica Channel 4 ne preannuncia l'uscita e svela alcuni dettagli sulla trama principale. Depp V Heard, titolo provvisorio del progetto cinematografico ancora in corso, si articola in tre episodi che racchiudono un mix di filmati recuperati dalle aule giudiziarie, notizie di vario genere, interviste e contenuti social. La trama si incentra sul processo per diffamazione tenutosi nella corte di Fairfax County, in Virginia e racchiude i momenti più salienti della battaglia legale che ha visto come protagonisti i due attori. Emma Cooper è al comando delle riprese e, dopo la nomina ...

