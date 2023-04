John Morrison:” Penso che la WWE lascerà andare diverse persone dopo la fusione con la UFC” (Di giovedì 20 aprile 2023) Vince McMahon è tornato in WWE dopo circa un anno di assenza per completare la vendita della compagnia. dopo mesi di varie trattative, la WWE è stata venduta alla Endeavor. A tal proposito John Morrison crede che, ora che c’è stata la fusione, la WWE lascerà andare diverse persone dal suo organico. Ovviamente la fusione è un’operazione molto grossa e con una valore stimato di circa 21 bilioni di dollari, dunque si stimano diversi cambiamenti da ambo le parti. dopo tale notizia in molti si sono giustamente preoccupati delle eventuali variazioni e dei tagli di personale all’interno di entrambe le compagnie. Parlando al MMA Hour con Ariel Helwani, John ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 20 aprile 2023) Vince McMahon è tornato in WWEcirca un anno di assenza per completare la vendita della compagnia.mesi di varie trattative, la WWE è stata venduta alla Endeavor. A tal propositocrede che, ora che c’è stata la, la WWEdal suo organico. Ovviamente laè un’operazione molto grossa e con una valore stimato di circa 21 bilioni di dollari, dunque si stimano diversi cambiamenti da ambo le parti.tale notizia in molti si sono giustamente preoccupati delle eventuali variazioni e dei tagli di personale all’interno di entrambe le compagnie. Parlando al MMA Hour con Ariel Helwani,...

