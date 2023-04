John Morrison: “Odio la WWE e vi spiego anche il perchè!” (Di giovedì 20 aprile 2023) John Morrison è uno degli atleti piu’ eclettici del panorama mondiale del wrestling. In qualunque compagine ha lavorato ha saputo reinventarsi ed essere sempre un atleta rilevante. Da poco ha fatto addirittura il suo debutto nella boxe ma si sa, il primo amore non si scorda mai. Infatti ha recentemente parlato di un possibile ritorno sul quadrato, magari proprio in WWE. Odio-Amore “Odio quel posto, ma se dovessero chiamarmi tornerei di corsa (ride). Perchè Odio la WWE? Perchè è il tuo sogno sin da bambino, immagini di arrivare li e fare tutto quello che è nelle tue possibilità ma li si incappa in una visione un po’ distorta di quello a cui hai sempre ambito. Oviamente è uno scherzo, se dovessero chiamarmi risponderei -presente-. Ho molti amici li e rispetto molto Vince.” Leggi su zonawrestling (Di giovedì 20 aprile 2023)è uno degli atleti piu’ eclettici del panorama mondiale del wrestling. In qualunque compagine ha lavorato ha saputo reinventarsi ed essere sempre un atleta rilevante. Da poco ha fatto addirittura il suo debutto nella boxe ma si sa, il primo amore non si scorda mai. Infatti ha recentemente parlato di un possibile ritorno sul quadrato, magari proprio in WWE.-Amore “quel posto, ma se dovessero chiamarmi tornerei di corsa (ride). Perchèla WWE? Perchè è il tuo sogno sin da bambino, immagini di arrivare li e fare tutto quello che è nelle tue possibilità ma li si incappa in una visione un po’ distorta di quello a cui hai sempre ambito. Oviamente è uno scherzo, se dovessero chiamarmi risponderei -presente-. Ho molti amici li e rispetto molto Vince.”

