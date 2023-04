Joao Mario sportivo: «Complimenti Inter, si è dimostrata più forte» (Di giovedì 20 aprile 2023) Joao Mario, nel post partita di Inter-Benfica su Prime Video, ha fatto i Complimenti alla sua ex squadra per aver raggiunto le semifinali di Champions League Complimenti ? Joao Mario obiettivo fa i Complimenti ai nerazzurri: «Il calcio è cosi, dobbiamo pensare a quello che successo in entrambe le partite. Complimenti all’Inter che si è dimostrata più forte, noi dobbiamo ora vincere il titolo. L’Inter fa parte del mio passato, ho tanti ricordi speciali, Milano è stata la mia prima casa. Complimenti ancora a loro». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023), nel post partita di-Benfica su Prime Video, ha fatto ialla sua ex squadra per aver raggiunto le semifinali di Champions Leagueobiettivo fa iai nerazzurri: «Il calcio è cosi, dobbiamo pensare a quello che successo in entrambe le partite.all’che si èpiù, noi dobbiamo ora vincere il titolo. L’fa parte del mio passato, ho tanti ricordi speciali, Milano è stata la mia prima casa.ancora a loro».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...

