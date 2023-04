Jankto rifiuta un test antidroga della polizia | lo Sparta Praga lo caccia

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 20 aprile 2023) Jakub, il centrocampista del Getafe in prestito alloche recentemente ha parlatosua omosessualità diventando un simbololotta ai pregiudizi, è statoto dalla squadra ceca per essersito di superare un controllo. “Il giocatore non è disposto ad adempiere ai propri obblighi derivanti da un contratto professionale, e non è a disposizione dell’allenatore“, ha spiegato loin un comunicato ufficiale. Secondo quanto riferito da Marca,hato di sottoporsi a un, dopo che un altro guidatore aveva avvertito gli agenti del ...