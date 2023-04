Jankto | le parole dopo la sospensione dalla squadra | “Devo pensare alla mia salute”

(Di giovedì 20 aprile 2023) Fermato al volantepolizia di Praga nelle scorse ore e risultato negativo all’alcol test, Jakubnon ha voluto sottoporsirilevazione antidroga. Motivo che ha spinto il suo club, lo Sparta Praga, a sospenderloprima. All’indomani dell’episodio, il centrocampista ha rotto il silenzio sui social. “Negli ultimi anni e soprattutto nell’ultimo anno si sono accumulate così tante cose intorno a me che è meglio rallentare epropria– ha detto -. Dall’età di 18 anni, tutta la mia vita ruota intorno al calcio. Mi ha dato tanto, mi ha tolto qualcosa e a volte mi ha anche dato lezioni. Non è stato il miglior anno sportivo per me ma ho sempre dato priorità ai risultati del club. ...

Il giocatore ceco fermato in auto a Praga dagli agenti che, tra l’altro, gli avevano ritirato la patente mesi fa. Da qui la decisione dello Sparta Praga di metterlo fuori rosa ...Barak svela i retroscena del periodo vissuto all’Udinese col connazionale: «Un giorno si svegliava contento e un altro impazziva, non era felice» ...