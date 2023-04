Jakub Jankto senza patente fa un incidente e rifiuta il test anti-droga. Il club gli concede riposo per affrontare la “situazione personale” (Di giovedì 20 aprile 2023) Jakub Jankto è rimasto coinvolto in un incidente stradale in Repubblica Ceca. Secondo i media locali, era alla guida senza patente. Un test alcolico è risultato negativo, ma il calciatore ex di Sampdoria e Udinese ha rifiutato di sottoporsi a quello per altre droghe. Lo Sparta Praga, suo attuale club, ha annunciato che a Jankto è stato concesso del tempo di affrontare la sua “situazione personale“, ma senza fornire ulteriori dettagli. A febbraio il calciatore si è dichiarato gay: un gesto storico, visto che è stato il primo calciatore europeo in attività a fare coming out. Lo stesso Jankto ha spiegato che la sua salute non gli consente di continuare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023)è rimasto coinvolto in unstradale in Repubblica Ceca. Secondo i media locali, era alla guida. Unalcolico è risultato negativo, ma il calciatore ex di Sampdoria e Udinese hato di sottoporsi a quello per altre droghe. Lo Sparta Praga, suo attuale, ha annunciato che aè stato concesso del tempo dila sua ““, mafornire ulteriori dettagli. A febbraio il calciatore si è dichiarato gay: un gesto storico, visto che è stato il primo calciatore europeo in attività a fare coming out. Lo stessoha spiegato che la sua salute non gli consente di continuare ...

