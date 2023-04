Jaguar Land Rover e il Modern Luxury a elettroni Investimenti per 15 miliardi di sterline in 5 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 aprile 2023) Lo avevano detto in, ormai duefa, che il nuovo passo tracciato nella strategia Reimagine avrebbe portato a una produzione “ottimizzata, riconvertita e riorganizzata”. E così sarà. Il gruppo britco, infatti, ha da poco annunciato quelli che saranno gli sviluppi della sua strategia, a partire dagli: 15dinei prossimi cinque, per industrializzazione, formazione del personale, auto a guida autonoma e sistemi di intelligenza artificiale. Intanto, ci sarà la riconversione di alcuni stabilimenti del Regno Unito: Halewood – dove sarà costruito il primo suv elettrificato che sarà lanciato nel 2025 – diventerà il primo sito produttivo per veicoli elettrici; l’Engine Manufacturing ...