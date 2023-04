(Di giovedì 20 aprile 2023) Prima del ritorno della gara di UEFA Conference League contro il Lech Poznan, Vincenzoha parlato ai microfoni di Sky Sport. Tornando sulla gara vinta dalla sua Fiorentina per 0-1 a SancontroDIFENSIVI – Vincenzoha elogiato i suoi difensori, tornando sulla vittoria per 0-1 della Fiorentina contro: «A Milano conabbiamo fatto deiincredibili. Lo ripeto sempre, un difensore fa sempre in tempo a recuperare. Siamosotto questo punto di vista e ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : La condanna di oggi del Parlamento Europeo al governo italiano, insieme a quello ungherese e polacco per la retoric… - trash_italiano : Twitter ha appena confermato che tra poche ore (giovedì 20 aprile) rimuoverà tutte le spunte blu ottenute con i cri… - Eurosport_IT : FANTASTICO MIRKO ????????? L'azzurro conquista la medaglia di Bronzo agli Europei di Yerevan nella categoria -73kg con… - al35479958 : RT @QLexPipiens: Con tutte le ottime gelaterie artigianali presenti sul territorio nazionale, il 'gusto autentico del gelato' sarebbe quell… - infoitsport : Italiano: «Con l’Inter a San Siro salvataggi incredibili! Cresciuti tanto» -

Ancora derby, una settimana dopo Montecarlo. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno nei quarti del torneo Atp 500 di Barcellona . L'ultima volta l'altoatesino ha vintoun doppio 6 - 2 . Nell'...Lucariello, autore della sigla finale della serie tv Gomorra, presenterà il suo nuovo album e discuterà di disegnol'illustratrice Grazia La Padula. Kento, noto rapper, parlerà della ......flussi persino maggiori rispetto al 2019 già molto positivo. In questo rinnovato momento di apertura del turismo, contrassegnato anche dalle convinte politiche di svolta del Governo a ...

Intramontabile Meteor, a Chioggia l'Italiano dei 50 anni con quasi 60 barche iscritte Farevela

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IPOTESI FORFAIT PER JANNIK SINNER: “SE STO COME OGGI…CONOSCO IL MIO FISICO” LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SINNER COSA E’ SUCCESSO A JANNIK SINNER E PERCHE’ PRE ...Il ministro Lollobrigida ha tirato in ballo il complotto della sostituzione etnica, come in passato fatto da Salvini e Meloni. Vediamo di cosa si tratta.