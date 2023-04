Italia tagliata in due dall' incidente ferroviario | giornata nera per i treni

Leggi su iltempo

(Di giovedì 20 aprile 2023) "e ore 02:20 la circolazione ferroviaria sulle linee AV Firenze-Bologna e Firenze-Prato è sospesa in prossimità di Firenze Castello a seguito dello svio di un treno merci". Lo comunica in una nota Rete Ferroviariana. "È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria con cancellazioni, limitazioni e devizioni. In direzione nord garantiti alcuni collegamenti AV fino a Firenze, in direzione sud fino a Bologna, seguiranno aggiornamenti. Sono in corso gli interventi da parte delle squadre di Rfi per garantire la ripresa della circolazione ferroviaria", aggiunge inoltre Rfi. "La circolazione è interrotta tra Firenze Castello e Bologna a seguito dell'uscita dai binari di un carro di un treno merci, avvenuto tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello. L'evento non ha provocato conseguenze per le persone, ma l'infrastruttura ha riportato ...