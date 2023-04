Italia-Slovacchia: Mattarella, 'rapporti eccellenti, bene intese su energia' (Di giovedì 20 aprile 2023) Bratislava, 20 apr. (Adnkronos) - Tra Italia e Slovacchia "abbiamo tanti fronti di collaborazione davvero eccellenti e molto efficienti sul piano economico. Il nostro interscambio è rilevante e contiamo di accrescere la collaborazione commerciale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro con l'omologa slovacca Zuzana Caputova, in occasione della sua Visita ufficiale. "Abbiamo -ha aggiunto il Capo dello Stato- una collaborazione culturale di tutto rilievo, cui teniamo molto per la sintonia, anche su questo piano, che intercorre fra i nostri Paesi. Abbiamo una collaborazione importante tra le Forze dell'Ordine e tra le magistrature. Un punto importante è stato realizzato proprio in queste ore, con le tre intese sul fronte dell'energia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Bratislava, 20 apr. (Adnkronos) - Tra"abbiamo tanti fronti di collaborazione davveroe molto efficienti sul piano economico. Il nostro interscambio è rilevante e contiamo di accrescere la collaborazione commerciale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, al termine dell'incontro con l'omologa slovacca Zuzana Caputova, in occasione della sua Visita ufficiale. "Abbiamo -ha aggiunto il Capo dello Stato- una collaborazione culturale di tutto rilievo, cui teniamo molto per la sintonia, anche su questo piano, che intercorre fra i nostri Paesi. Abbiamo una collaborazione importante tra le Forze dell'Ordine e tra le magistrature. Un punto importante è stato realizzato proprio in queste ore, con le tresul fronte dell', ...

