Italia | Polonia e Ungheria “condannate” dal Parlamento europeo per la retorica “anti-diritti | anti-gender e anti-Lgbtiq”

(Di giovedì 20 aprile 2023) Ilha approvato un emendamento che “condanna fermamente la diffusione dida parte di alcuni influenti leader politici e governi nell’Ue, come nel caso di”. L’emendamento, approvato con 282 voti a favore, 235 contrari e 10 astenuti era stato inserito dalla delegazione dei Verdi nella relazione sulla depenalizzazione universale dell’omosessualità, alla luce dei recenti sviluppi in Uganda, approvata invece con 416 voti a favore, 62 contrari e 36 astenuti. ( Il testo dell’emendamento riguardante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : ??Le democrazie liberali si basano sulla separazione dei poteri. L’azione disciplinare del Ministro Nordio contro i… - davcarretta : ?? Il Parlamento europeo condanna la retorica anti Lgbt dei leader politici e dei governi di Italia, Polonia e Unghe… - Azzurri : #U19EURO | Il girone degli #Azzurrini ???? Malta ???? Portogallo ???? Polonia ???? ITALIA ?? 3-16 luglio, Malta #Under19… - ManuelCivita : RT @radio_zek: ?? Il Parlamento europeo ha approvato un emendamento che 'condanna fermamente la diffusione di retorica anti-diritti, anti-ge… - Mauorla1 : RT @ultimoranet: Il Parlamento Ue condanna Italia, Ungheria e Polonia per la retorica anti lgbtqi+. @ultimoranet -

Da segnalare anche il forte incremento delle esportazioni verso Ungheria,e Repubblica ceca ... Anche dal lato delle importazioni, l'Ue si conferma il principale partner commerciale dell'...... anti - gender e anti - Lgbtiq da parte di alcuni influenti leader politici e governi nell'Ue, come nel caso di Ungheria,'. Pe: preoccupazione per retorica anti - gender L'...... anche nell'Ue" e per "condannare fermamente la diffusione di tale retorica da parte di alcuni influenti leader politici e governi nell'Ue, come nel caso di Ungheria,". Corte Ue: le ...

"Retorica anti-Lgbtiq": il Pe condanna Italia, Polonia e Ungheria TGCOM

Il Parlamento europeo, si legge nel testo, "esprime preoccupazione per gli attuali movimenti retorici anti-diritti, antigender e anti-Lgbtiq a livello ...Dopo il fine settimana di Coppa del Mondo a Xi’An, nuovo appuntamento casalingo per i tuffatori azzurri. A Torino da venerdì a domenica sono in programma i Campionati Italiani Indoor 2023. Si tratta d ...