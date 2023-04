Italia-India | avanti così La partnership strategica secondo Armellini

Leggi su formiche

(Di giovedì 20 aprile 2023) Unada accompagnare fino in fondo, un settore chiave come lo spazio da arare assieme e la possibilità di una doppia presenza in loco visto il G20 del prossimo settembre. È questo un anno speciale per le relazioni tra, non solo per i frutti che ha dato la visita a Delhi del presidente del Consiglio Giorgia Meloni ma anche per il costrutto in termini di visioni e strategie che l’incontro con Modi dello scorso 2 marzo porta in dote. Formiche.net sul tema ha interpellato l’ex ambasciatore inAntonio, attualmente vicepresidente vicario di Aiicp (Associazioneper la cooperazione fra i due Paesi guidata da Emma Marcegaglia), che in questa conversazione ha toccato vari aspetti rilevanti del ...